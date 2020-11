Polo Escolar da Palhaça voltou a ter aulas depois de surto de Covid-19

O Polo Escolar da Palhaça reabriu portas esta segunda-feira depois de ter sido encerrado na passada segunda-feira, dia 9, em virtude do aumento do número de infetados com Covid-19 na comunidade escolar.

Numa nota enviada pela Escola da Palhaça aos encarregados de educação, foi informado que as atividades letivas seriam retomadas esta segunda feira, 16 de novembro, mas com “algumas indicações”.

A nota refere que “os alunos não doentes para coronavirus da Turma PL3 permanecem em isolamento profilático (onde já estão desde o dia 4) até ao dia 18, retomando a atividade no dia seguinte”.

Quanto aos alunos não doentes das restantes turmas da Escola retomaram hoje a atividade normal (estiveram em isolamento profilático de 9 a 15 de novembro). Já os alunos que tiveram alta do médico de família retomam a atividade, conforme indicado.

Os encarregados de educação foram igualmente informados que os alunos com Covid-19 estão a ser seguidos pelo médico de família, a quem cabe a decisão de lhes dar alta para regresso à atividade.

“As declarações de isolamento estão a ser processadas, mas os serviços estão a ter dificuldade em passar tantas, por isso os serviços pedem a compreensão de todos para este facto”, refere a mesma nota, apontando que o Município de Oliveira do Bairro informou que vai entregar máscaras aos alunos, a partir do 1ºciclo. “Estes alunos poderão, se os seus encarregados de educação entenderem, usar máscara”. “Se concordarem com a medida deverão enviar email à professora do vosso educando dando esta autorização.”

A escola recomenda aos pais que devem manter a observação atenta das crianças e das famílias e, em caso de sintomatologia, devem contactar a linha SNS 24.