Presidente da República promete levar ao Governo lamentos da restauração

Antes do encontro com empresários no Grande Hotel do Luso, o Presidente da República reconheceu que os empresários do setor do turismo na região vivem uma situação muito difícil.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu na sexta-feira, dia 13, levar ao Governo a “situação grave” que estão a viver os empresários da restauração. E para tal diz que será o porta-voz daquilo que “pode ser feito em termos de apoios e aquilo que pode ser pensado em termos de moratórias” para apoiar o setor.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas antes de um encontro com empresários, no Grande Hotel do Luso, decidiu ouvir as preocupações do turismo da zona Centro, perante a situação que esta atividade atravessa.

“Nesta região Centro houve uma recuperação pequena, mas apesar de tudo sensível, durante o verão, porque houve muito turismo nacional. Mas essa recuperação não compensou os meses anteriores e não está a compensar o que aconteceu no último mês e meio. É uma situação grave para a hotelaria e para a restauração. O alastramento no número de municípios com casos de maior risco repercute-se no turismo, na restauração, com quebra de receitas”, reconheceu o Presidente da República.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, frisou que este encontro foi agendado para transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa que no verão passado, “regiões como o Centro de Portugal souberam readaptar-se a este tempo de pandemia e conseguiram resultados positivos”. Depois, “queremos transmitir que neste tempo de emergência muitas empresas não conseguiram pagar salários em outubro e receiam não poder manter-se nos próximos meses. Para os restaurantes, por exemplo, os novos horários são dramáticos.