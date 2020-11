Projeto ”Anadia Maior” conta já com 88 inscritos

Ainda que o plano de atividades do projeto “Anadia Maior” esteja a ser bastante condicionado pela pandemia, a verdade é que em apenas cinco meses de atividade já conta com 88 pessoas inscritas.

Foi durante o Conselho Local de Ação Social de Anadia (CLASA) reunido em plenário, no passado dia 5 de novembro, no auditório do Museu do Vinho Bairrada, que a coordenadora do projeto “Anadia Maior”, Catarina Teixeira, deu a conhecer as ações que têm sido desenvolvidas no concelho, em parceria com várias entidades e associações locais, salientando que, até ao passado dia 30 de outubro, encontravam-se inscritas 88 pessoas, sublinhando ainda que todas as atividades cumprem as orientações da DGS, nomeadamente a higienização das mãos, uso de máscara e o distanciamento físico, a fim de evitar o risco de contágio.



Ainda assim, este projeto da Santa Casa da Misericórdia de Anadia teve de sofrer algumas alterações por forma a salvaguardar a saúde e a segurança de todos os participantes no projeto. Assim, o CLASA deu parecer favorável às alterações realizadas por conta das restrições derivadas da Covid-19, uma vez que algumas das atividades previstas tiveram de ser reduzidas ou mesmo suspensas, dado que não se encontram reunidas as condições para a sua realização.



Recorde-se que o projeto deveria ter iniciado em março, mas devido ao surto pandémico, acabou por começar no passado mês de julho.



