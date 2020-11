Projeto de bicicletas da ABIMOTA vence “Óscares” europeus do empreendedorismo

A ABIMOTA, através do projeto Portugal Bike Value conquistou um EEPA – Prémios Europeus de Promoção Empresarial, em Berlim, divulgou esta segunda-feira a entidade que premiou estes projetos.

Os EEPA – European Enterprise Promotion Awards, Prémios Europeus de Promoção Empresarial, são uma iniciativa da Comissão Europeia alinhada com as prioridades da estratégia Europa 2020 e coordenada em Portugal pelo IAPMEI.

Os vencedores foram conhecidos hoje na Alemanha e o projeto Portugal Bike Value recebeu o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas, isto depois de ter vencido a fase nacional dos mesmo prémios.

Portugal Bike Value é um projeto criado em 2015 pela ABIMOTA, que visa promover a fileira das duas rodas portuguesa além-fronteiras. Em 2019 Portugal afirmou-se como o maior produtor europeu de bicicletas, com dois milhões e 700 mil unidades, tendo as exportações nacionais valido 400 milhões de Euros.

Para a ABIMOTA esta vitória reflete o reconhecimento internacional do Portugal Bike Value, mas “sobretudo espelha o bom momento que o setor das duas rodas nacional atravessa. Quando implementamos este projeto em 2015, Portugal exportava qualquer coisa como 150 milhões de Euros e quase triplicamos esse valor em cinco anos”, refere Gil Nadais, secretário Geral da ABIMOTA, que acrescenta ainda que “este crescimento e, sobretudo o reconhecimento internacional do setor português, deve-se a todo o trabalho realizado pelo setor, que afirmou Portugal como destino de qualidade, inovação e empreendedorismo.”

“Temos entre nós, a primeira empresa do mundo a soldar quadros em alumínio através de robôs, as linhas de pintura mais avançadas, mas também a empresa que faz os selins para bicicleta mais leves do mundo (24 gramas n.d.r.), uma das empresas que mais patentes registou no país, fábricas que fazem rodas quase em exclusivo para equipas de competição e dentro de poucos meses, a primeira fábrica de quadros de carbono fora do continente Asiático. Temos também maior fábrica de montagem de bicicletas e a maior fábrica de rodas para bicicleta da Europa, enumerou Gil Nadais.