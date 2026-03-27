Depois de um boom sem precedentes durante a pandemia, seguido de um pós-Covid marcado por ajustamentos exigentes, o setor português das duas rodas procura estabilizar e retomar o crescimento – num país onde a cultura de uso da bicicleta continua pouco enraizada. Vital Almeida, presidente da ABIMOTA, fala de resiliência, desafios globais e das oportunidades que podem colocar Portugal entre os principais protagonistas europeus.
Setor das duas rodas retoma crescimento num país “onde a bicicleta ainda não é um hábito”
Entrevista a Vital Almeida, presidente da ABIMOTA