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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

27 de Março de 2026 15:01

Bairrada // Economia   Exclusivo

Setor das duas rodas retoma crescimento num país “onde a bicicleta ainda não é um hábito”

Entrevista a Vital Almeida, presidente da ABIMOTA

Depois de um boom sem precedentes durante a pandemia, seguido de um pós-Covid marcado por ajustamentos exigentes, o setor português das duas rodas procura estabilizar e retomar o crescimento – num país onde a cultura de uso da bicicleta continua pouco enraizada. Vital Almeida, presidente da ABIMOTA, fala de resiliência, desafios globais e das oportunidades que podem colocar Portugal entre os principais protagonistas europeus.

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abimota , bicicleta , duas rodas , Vital Almeida