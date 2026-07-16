Mamarrosa será palco do 1.º Encontro e Exposição de Motas de Época

Neste evento, que se realiza a 26 de julho, só serão apreciados exemplares até à década de 60, com o limite máximo de 200cc.

O grupo Relíquias da Bairrada, responsável pelo Desfile Histórico de Bicicletas Antigas, vai voltar a organizar um evento que envolve interesse histórico relacionado com as duas rodas. Trata-se do 1.º Encontro e Exposição de Motas de Época.

A vila da Mamarrosa volta igualmente a ser o epicentro desta inédita iniciativa, que se realiza no domingo, dia 26 de julho.

Começa com a exposição dos exemplares no Largo do IEC (junto à igreja), saindo cerca das 10h30 para um curto desfile, dirigindo-se à adega Quatro Cravos, em Amoreira da Gândara. Regressa então à Mamarrosa, para um almoço no Gato minimalista.

De acordo com Vítor Ferreira, do grupo Relíquias da Bairrada, de quem partiu a ideia, pretende-se “proporcionar um evento onde se irá perceber a introdução do motor na bicicleta. Só serão apreciados exemplares até à década de 60, com o limite máximo de 200cc”. Vítor Ferreira acrescenta ainda que, por vezes, estas são esquecidas “por serem vagarosas e não conseguirem acompanhar os habituais encontros, desta forma vamos ser pioneiros neste evento”.

A organização espera a participação de grandes colecionadores a nível nacional, a quem pertencem os exemplares que estarão expostos e a desfilar. “Contamos reunir 40 exemplares, desde os anos 10 até à década de 60”, adianta ainda o responsável.

Tendo em conta o êxito que tem sido, ano após ano, o Desfile Histórico de Bicicletas Antigas da Bairrada, o foco do grupo Relíquias da Bairrada é que a Mamarrosa seja um ponto de referência de eventos clássicos. “Esse patamar está alcançado e com este evento queremos contribuir para o desenvolvimento da nossa vila, sendo este encontro, seguramente, uma aposta futura para próximos anos”, remata Vítor Ferreira.