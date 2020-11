Região: Colaboradores de Lares de IPSS fazem testes preventivos à Covid-19

A segunda fase do Programa de testagem preventiva à Covid-19 nos lares de idosos arrancou na segunda semana de novembro, com o objetivo de identificar funcionários positivos e de controlar a propagação da infeção, prevendo-se que a testagem decorra durante 5 a 6 meses.

Trabalhadores/voluntários de IPSS dos concelhos de Anadia, Oliveira do Bairro e Mealhada foram, na última semana, testados preventivamente à Covid-19.



Os testes, realizados a dezenas de colaboradores de várias IPSS, foram realizados no Pavilhão dos Desportos de Anadia, cedidos pelo município anadiense para este efeito.



Esta iniciativa, do Instituto da Segurança Social, tem vindo gradualmente a ser realizada a nível nacional. No distrito de Aveiro, estes testes semanais começaram no passado dia 9 de novembro e no dia 12, em Anadia, começaram a ser testados colaboradores de IPSS com resposta de Lar com 50 ou mais utentes.

Ler mais na edição impressa ou aqui