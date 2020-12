31.º aniversário da UFT carregado de esperança

Num aniversário quase todo vivido nas redes sociais, com as fotos dos executantes e maestros a colorirem o Facebook, a União Filarmónica do Troviscal quis marcar posição neste 31.º aniversário com a forte mensagem para “pedir aos sócios para que não debandem, porque vai ser tudo melhor em 2021”.

Não há dezembro que aconteça sem que se festeje o aniversário da União Filarmónica do Troviscal (UFT). Todos os anos tem sido assim e em 2020 a data estava reservada para 13 de dezembro. Como sempre, perspetivava-se um salão a abarrotar de convidados, de músicos, de familiares, e amigos… de festa. Mas tudo foi diferente.

Foi um verdadeiro 31. Uma pandemia que até deu algumas tréguas no verão, mas que voltou em força antes do fim do ano e que deixou as nossas vidas em suspenso. Mas o 31 aconteceu. Músicos confraternizaram, timidamente, depois de um ensaio no dia 18 e cumprindo as normas a que todos estamos sujeitos, ainda partilharam uma fatia de bolo-rei, na esperança de que festas, concertos e convívios voltem a acontecer depressa.



