Anadia: Concerto de Reis em formato online

Este concerto foi gravado em dezembro, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. A maestrina do coro “Essence Voices” é a anadiense Carla Pais.

O concerto de Reis do Município de Anadia acontecerá no dia 8 de janeiro, sexta-feira, pelas 21h. Face aos constrangimentos provocados pela pandemia, não será possível à Câmara Municipal realizar o evento presencialmente, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, pelo que o mesmo será transmitido um formato digital, na página de Facebook do Município.

Graças à gentileza do coro de câmara “Essence Voices” e aos Salesianos de Mogofores, que deram autorização para gravar este concerto de Natal, que decorreu, em dezembro, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, o Município de Anadia pôde fazer deste concerto de Natal o concerto de Reis, mantendo assim a tradição.

O coro “Essence Voices”, de Ourém, é constituído por 12 elementos, sendo as vozes femininas e masculinas acompanhadas ao piano por Filipa Cardoso. A maestrina deste coro é Carla Pais, uma jovem anadiense com um vasto currículo na área artística.