Anadia tem um marketplace que incentiva a comprar no comércio local

No sítio ‘Comprar em Anadia’ os comércios estão organizados por categorias. O desejo da autarquia é que esta plataforma, no futuro, evolua permitindo compras online. Paralelamente, já está disponível o Cartão Sentir Anadia que dá pontos e descontos.

A Câmara Municipal de Anadia escolheu o feriado de 8 de Dezembro para lançar mais dois projetos (plataforma digital e cartão) que integram o pacote de medidas extraordinárias “Anadia estamos Juntos”, lançadas em maio último, para apoiar o tecido económico do concelho tendo em vista reduzir os efeitos da crise causada pela pandemia.

Depois da criação do selo “Comércio Seguro”, dístico que indica o cumprimento das regras de higiene e segurança pelo comércio local, eis que surge agora uma plataforma digital de promoção e de vendas online. Um ‘Marketplace’ de Anadia, que congrega num único sítio, os produtos dos comerciantes do concelho.

Jorge Sampaio, vice-presidente da autarquia anadiense e o vereador Ricardo Manão, responsável pelas áreas do Desenvolvimento Económico, Indústria e Comércio, avançaram tratar-se de “uma iniciativa que visa não só apoiar o comércio local, mas que a autarquia deseja que prevaleça no pós-Covid”.

“Um projeto para o futuro”, destacou o vice-presidente, Jorge Sampaio, que passou a explicar: “é uma plataforma designada por ‘Comprar em Anadia’ que já pode ser acedida por todos no endereço eletrónico www.compraremanadia.pt”.



