Com 116 anos, Club de Ancas é exemplo de vitalidade e inovação

No dia 8 de dezembro, a mais antiga associação do concelho de Anadia celebra 116 anos. Quis o destino que o Club de Ancas atravessasse uma segunda pandemia, da qual está determinado em sair mais forte, fruto de muita resiliência, capacidade de inovação e de trabalho.

Faltam cinco dias para o Club de Ancas completar 116 anos de atividade. Quis o destino que a coletividade atravessasse uma segunda pandemia, da qual está determinada em sair mais forte, tal como aconteceu entre 1918 e 1920.

É já no próximo dia 8 de dezembro que a mais antiga associação do concelho de Anadia celebra mais um ano de vida, sem nunca ter perdido a capacidade de inovar e de se reinventar.

Muito trabalho e planeamento

Natália Seabra, da direção, diz não existirem segredos, mas não deixa de ser invulgar que, com mais de um século de vida, uma coletividade, localizada numa pequena aldeia, consiga implementar projetos inovadores, em áreas tão importantes como a Ação Social e a Cultura. “Há muito trabalho e planeamento”, fruto de uma longa e riquíssima história, que tem ajudado a perspetivar o futuro de uma associação, que como destacou, “nasceu muito à frente do seu tempo”, não constassem já dos seus Estatutos iniciais objetivos que prevalecem no dia a dia da instituição: beneficência, recreio, ensino e cultura.

Contudo, esta responsável avança que o trabalho desenvolvido é fruto de muita resiliência mas também de muita irreverência, estando o sucesso também alicerçado “na fórmula que encontramos para ajustar a nossa atividade à realidade local e à comunidade, mobilizando-a”.

Ler mais na edição impressa ou digital