Covid-19: Governo atualizou mapa e metade da Bairrada está em Risco Elevado

Metade dos municípios da Bairrada é de Risco Muito Elevado e a outra metade de Risco Elevado. Esta atualização do Governo terá efeitos nas medidas a partir de 24 de dezembro.

O Governo atualizou esta quinta-feira o mapa dos concelhos considerados de alto risco de transmissão de covid-19 em Portugal. Na Bairada há mudanças.

Continuando a utilizar o critério de municípios que apresentam mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (critério utilizado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças), o Governo voltou a classificar como de Risco Muito Elevado os concelhos de Águeda e de Anadia, aos quais se junta Mealhada, que anteriormente era município de Risco Elevado.

Em sentido inverso, há dois municípios com melhores resultados nos últimos 14 dias que passaram de Muito Elevado para Elevado, como é o caso de Cantanhede e de Oliveira do Bairro, juntando-se a Vagos que já pertencia a este escalão na anterior classificação.

A nova lista foi divulgada no seguimento da reunião do Conselho de Ministros, que determinou que o Governo não vai decretar novas medidas para o Natal, mas há mudanças para o Ano Novo, na medida em que haverá recolher obrigatório a patir das 23h no dia 31 de dezembro e a partir das 13h nos dias 1, 2 e 3.

Apesar da atualização destas listas, as restrições aplicadas em cada um dos concelhos, mesmo que tenham subido ou descido de nível, fcam sem alteração até à entrada em vigor do novo estado de emergência, a 24 de dezembro.

Recorde aqui os últimos resultados da situação epidemiológica da região.

Risco Muito Elevado

Águeda, Anadia e Mealhada

Risco Elevado

Cantanhede, Oliveira do Bairro e Vagos