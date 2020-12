Covid-19: Número de casos ativos continua a baixar mas há mais mortes na Bairrada

Os últimos dados do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, desta terça-feira, continuam a marcar a tendência de descida de casos ativos por Covid-19. Nos últimos dias, a região registou mais 8 mortes associadas ao novo Coronavírus (em Anadia, Águeda e Cantanhede), elevando para 43 o número de óbitos na região. Só em Anadia, desde a passada sexta-feira, registaram-se cinco mortes relacionadas com o vírus.

O concelho de Águeda tem agora 233 casos ativos (menos 14 em relação à passada sexta-feira). Águeda conta com um total de 1155 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 71), mas estão recuperados 914 (mais 83) e há agora oito mortes a lamentar, associadas ao vírus, desde o início da pandemia (mais duas em relação a sexta-feira).

Em Oliveira do Bairro estão agora 103 casos ativos (menos 6 em relação a sexta-feira), para um total de infetados de 551 (mais 27 nos últimos quatro dias). Recuperaram 445 (mais 33) e há 3 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem agora 159 casos ativos (menos 20 nos últimos quatro dias), para um total de 635 desde o início da pandemia (mais 35). Estão recuperados 464 doentes (mais 50) e há 12 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais 5 nos últimos quatro dias).

Em Vagos, os números atuais dão conta de 68 casos ativos (número igual ao registado há quatro dias), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 395 (mais 28 em relação a sexta-feira). Há agora 325 recuperados (mais 27) e duas morte a lamentar desde o início da pandemia .

Nas contas do ACeS do Baixo Mondego, não temos mais dados desde a passada sexta-feira. A Mealhada tinha 84 casos ativos (menos 15) e tinha 397 casos registados desde o início da pandemia (mais 29), havendo 309 pessoas que recuperaram da doença (mais 43) e quatro óbitos a lamentar, no total.

Em Cantanhede, as contas do ACeS do Baixo Mondego do passado dia 9 davam conta de 161 casos ativos (menos 13 do que no dia 2). Cantanhede tinha àquela data um total de 730 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 58), com 555 casos recuperados (mais 70) e 14 mortes a lamentar (mais uma desde 2 de dezembro).

Recorde-se que esta sexta-feira o Governo vai avaliar e classificar de novo os concelhos de acordo com o risco de contágio.