Covid-19: Região conhece hoje números após levantamento de restrições do Natal

O impacto ou não do levantamento das restrições por ocasião do Natal nas contas da pandemia pode ser conhecido na noite desta terça-feira, com a atualização dos números relativos à Covid-19 para toda a região.

Na contas do ACeS do Baixo Vouga, na noite do passado sábado, Águeda continuava a ser o concelho com mais casos ativos, com 208 (mais um em relação a 22 de dezembro). Águeda conta com um total de 1336 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 52), mas estão recuperados 1119 (mais 51) e há nove mortes a lamentar associadas ao vírus desde o início da pandemia.

Anadia tem agora 186 casos ativos (mais 26 desde 22 de dezembro), para um total de 783 desde o início da pandemia (mais 62). Estão recuperados 583 doentes (mais 35) e há 14 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais uma).

Em Oliveira do Bairro estão agora 83 casos ativos (menos 2 em relação a 22 de dezembro), para um total de infetados de 624 (mais 25 nos últimos dias). Recuperaram 537 (mais 27) e há 4 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Em Vagos, os números atuais dão conta de 91 casos ativos (mais 6 em relação a 22 de dezembro), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 497 (mais 37). Há agora 373 recuperados (mais 31) e duas morte a lamentar desde o início da pandemia.

Não temos até ao momento conhecimento da atualização de dados do ACeS do Baixo Mondego. Recordamos que a Mealhada tinha, a 17 de dezembro, 98 casos ativos e tinha 438 casos registados desde o início da pandemia, havendo 333 pessoas que recuperaram da doença e sete óbitos a lamentar.

Para Cantanhede as contas do ACeS do Baixo Mondego do passado dia 9 davam conta de 161 casos ativos . Cantanhede tinha àquela data um total de 730 casos de infeção desde o início da pandemia, com 555 casos recuperados e 14 mortes a lamentar.

Mapa de Risco Covid sem alterações na região

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou, esta segunda-feira, o número de novos casos por 100 mil habitantes, revelando que há agora 116 concelhos nos dois níveis de risco mais elevado, ou seja, com mais de 480 novas infeções por 100 mil habitantes entre 7 e 20 de dezembro.

Contas feitas, aquele número representa mais do que os atuais 109 municípios que fazem parte da lista definida pelo Governo e que têm mais restrições em vigor neste momento.

Pela região, mantêm-se em risco Muito Elevado os concelhos de Águeda, Anadia e Mealhada e em Risco Elevado os municípios de Cantanhede, Oliveira do Bairro e Vagos.

Recorde-se que continua em vigor a lista de restrições divulgadoa pelo Governo a 17 de dezembro. Estes números divulgados ontem pela DGS servem apenas para verificar a evolução da situação em cada um dos concelhos. Até que o Governo faça nova atualização as regras em vigor mantêm-se para cada um dos municípios.