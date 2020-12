Ibervita disponibiliza vários testes à Covid-19

A clínica Ibervita, localizada em Anadia, é, hoje, uma referência na região, no setor clínico e geriátrico.

A poucos dias do Natal, e numa altura em que muitos portugueses estão a marcar testes à Covid-19 como uma forma de terem uma segurança complementar para se poderem reunir com a família, também na Ibervita é possível agendar e realizar esses testes.

Famílias procuram mais segurança

Isso mesmo é avançado pelo diretor clínico, Ibérico Ferreira, que reconhece nesta testagem uma forma de as famílias se sentirem mais seguras e de protegerem os seus familiares mais próximos. “Somos apologistas de um Natal seguro com a família, e nas vésperas deste período, preconizamos um agendamento de testes antes das famílias se juntarem”, salienta o médico, que recorda ter sido a Ibervita a primeira instituição localmente a fazer testes Covid, em março. “Presentemente, este projeto evoluiu para uma panóplia de testes que vão do tradicional teste covid por zaragatoa (teste RT- PCR), até aos testes sanguíneos para ver a imunidade, passando agora por uma novidade, os testes rápidos (também por zaragatoa nasal), com um tempo de resposta de 30 minutos, e com um preço deveras convidativo de 30 euros, e com uma elevadíssima fiabilidade, ao ponto de obrigar a registo no SINAVE caso o resultado seja positivo.”

Contudo, não deixa de destacar, a título de exemplo, que se uma pessoa tiver contacto com um suspeito, deve fazer teste ao fim de 5/6 dias, de preferência por PCR, mas se estiver sintomático (tipo síndrome gripal, com dores musculares, febre, tosse), pode fazer o antigénico, que é “muito fiável”, dando uma resposta rápida e barata. No caso de querer aferir se esteve infetado e se tem “defesas”, os testes serológicos são a resposta ideal, acrescenta.

