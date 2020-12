Internet grátis no centro histórico, Parque da Cidade, Luso e Mata do Buçaco

Está instalada e pronta a utilizar, em diversos locais, a rede wi-fi que pretende melhorar a atratividade do Município da Mealhada enquanto ponto turístico, bem como possibilitar a todos acesso gratuito à internet.

A rede de wi-fi agora instalada, composta por 12 pontos de acesso livre, está disponível nos locais considerados de maior afluência turística – a Mata Nacional do Bussaco, o centro do Luso e a zona do Lago e Piscina Municipal do Luso – e nas zonas mais centrais da sede do concelho – o Largo do Município, frente ao edifício municipal, e o Parque da Cidade da Mealhada.

É simples e fácil de usar. Ao utilizador basta selecionar a rede “WiFi_TMealhada”, responder à pergunta “É a sua primeira visita à Mealhada?” e registar o nome e e-mail. A partir destes passos, o utilizador pode navegar na internet de forma gratuita e sem limite de utilização, 24 horas por dia, sete dias por semana.

O projeto surge na sequência da aprovação da candidatura da Autarquia ao programa “Valorizar”, do Turismo de Portugal, tendo obtido um financiamento de 50 mil euros.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, lembra que “este programa tem como objetivo disponibilizar o acesso à internet nos centros históricos e locais turísticos, de forma a melhorar a experiência do turista aquando da visita”. O autarca salienta ainda que “o programa procura também posicionar o turismo como líder no desenvolvimento no conceito de smart cities, contibuindo para a melhoria das condições ao serviço dos cidadãos residentes. Com este recurso, o cidadão pode beneficiar no acesso à informação e conhecimento, atingindo-se, assim, em simultâneo, objetivos sociais e económicos”.