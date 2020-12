Mercado Municipal de Cantanhede com horário alargado

Esta iniciativa prevista até ao fim do ano, pode sofrer ajustes em função da evolução da situação epidemiológica e de normas e orientações provenientes da DGS e do Governo.

Como forma de fomentar a recuperação da economia local, através do incentivo à compra de produtos locais e regionais, o Mercado Municipal de Cantanhede está a funcionar em horário alargado, das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 13h, aos sábados, uma vez que a esta hora começa o recolher obrigatório de fim de semana estabelecido para combater a pandemia de Covid-19.

Em vigor pelo menos até ao final do ano, o horário alargado visa proporcionar aos consumidores um maior período de tempo para a realização das compras, favorecendo por essa via a diluição da afluência ao longo do dia reforço das condições tendentes a garantir o cumprimento das regras sanitárias.

O Mercado Municipal, recorde-se, foi sujeito a obras de requalificação de fundo que resultaram na sua significativa valorização, quer ao nível da funcionalidade, quer em termos estéticos, possuindo agora boas condições para os comerciantes desenvolverem a sua atividade, além de uma muito maior atratividade que tem contribuído para a revitalização da importante função que já teve no âmbito do setor comercial da cidade.

Na época de Natal, a maior oferta das bancas comerciais está ainda reforçada com a presença de pequenos agricultores e artesãos locais a venderem o resultado do seu trabalho, facultando assim aos consumidores o acesso a produtos saudáveis e de elevada qualidade, com a vantagem de serem produzidos localmente.

Segundo Adérito Machado, vereador da Câmara Municipal, “a autarquia está a intensificar tanto quanto possível as ações que de algum modo contribuam para fomentar a oferta de produtos locais e incentivar o seu consumo. A nossa aposta nesta área tem sido cada vez maior, de modo a facultar aos pequenos agricultores, aos artesãos e outros produtores locais a oportunidade de melhorarem os seus rendimentos, reforçando a sustentabilidade de atividades tradicionais do concelho, seja Bairrada, seja na Gândara ou no Baixo Mondego”.

O vereador responsável com o pelouro das Feiras e Mercados relembra que, “já no início da pandemia, a Câmara Municipal lançou o projeto “Da Terra à Mesa”, plataforma online que promove o encontro dos consumidores com os pequenos produtores locais e que na prática funciona como um circuito curto de comércio, de reduzida intermediação, com todas as vantagens daí decorrentes para quem compra e para quem vende. Aliás”, sublinha o autarca, “este projeto tem-se revelado um sucesso de tal ordem que já há outros municípios a tentar replicá-lo”.

Adérito Machado deixa um apelo aos munícipes para que “consumam os produtos locais, de modo a ajudar os nossos agricultores e comerciantes a terem um Natal melhor, ainda que de forma diferente. Esta é uma forma de solidariedade que faz muito sentido nesta fase em que, apesar do distanciamento, precisamos de estar mais unidos do que nunca”, conclui.