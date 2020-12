Idosos passam o Natal na segurança do seu Lar

As IPSS da região anteciparam os preparativos para o Natal, com atividades direcionadas para os seus utentes da valência de Lar. Num ano atípico, e porque a segurança e saúde assim o exigem, o Natal vai ser passado nos Lares onde tem havido um esforço acrescido para que o afastamento dos familiares não deixe marcas psicológicas profundas.

“Será melhor um idoso ou familiar triste do que um idoso doente.” Este seria, para muitos idosos em ERPI (Estruturas Residenciais Para Idosos), o único momento do ano que passariam fora das instituições. Este ano, porém, de forma a salvaguardar a sua saúde e a dos demais, a consoada será vivida com a Família que com eles está todo o ano. As instituições tudo fazem para que, neste ano tão parco em afetos, não falte o carinho, o amor e a esperança no “sapatinho” dos seus idosos.

O JB falou com quatro instituições da Bairrada com valência de Lar e conta-lhe como estão a decorrer os preparativos para este Natal tão diferente.

