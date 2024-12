Espetáculos de música e dança animam “Aldeia do Rodolfo”

A partir de hoje, 13 de dezembro, e até 5 de janeiro, os fins de semana vão ser animados por espetáculos de música e dança, no Palco do Mercadinho.

A Magia de Natal continua a brilhar na “Aldeia do Rodolfo” até ao próximo dia 6 de janeiro, com um vasto conjunto de atividades alusivas à época, que vão desde a Pista de gelo natural, passando pelo Comboio de Natal, Mercadinho de Natal, Máquina de neve, Túnel iluminado, Casa do Pai Natal, Mini aldeia de Natal, até ao Carrossel parisiense.

A partir de hoje, sexta-feira, 13 de dezembro, e até ao dia 5 de janeiro, os fins de semana na “Aldeia do Rodolfo” vão contar ainda com mais alegria e encanto, com os espetáculos de música e dança que irão ter lugar no Palco do Mercadinho.

A animação inicia com a atuação das “Músicas sem idade (Club de Ancas), pelas 20h30. No sábado, dia 14, a partir das 18h00, atua a Orquestra Desigual da Bairrada e, no domingo, dia 15, pelas 16h00, a Aldeia será animada pela Tuna da Universidade Sénior da Curia.

No fim de semana seguinte, dia 20, atua a Orquestra Ligeira de Anadia às 20h30. Dia 21, o Grupo Coral Stella Mariz às 18h00, e dia 22, a Dança Jazz da Poutena às 16h00.

No dia 27 de dezembro, o espaço vai ser animado pelo Grupo de Bombos “Bate Forte” que atua às 20h30. No dia 29, será a vez do Grupo de Dança do Club de Ancas às 16h00.

No último fim de semana da programação da “Aldeia do Rodolfo”, de 3 a 5 de janeiro, atuam, respetivamente, Grupo de Cantares da Adabem, às 20h30, Incantus, às 18h00 e Tuna da Universidade Sénior da Curia, às 16h00.

Recorde-se que a “Aldeia do Rodolfo” funciona de 2ª a 5ª feira, das 14h00 às 20h00; às 6ª feiras, das 14h00 às 22h00; sábados, das 11h00 às 22h00, e domingos, das 11h00 às 20h00. Nos dias 24 e 31 de dezembro a “Aldeia” funcionará em horário reduzido, das 11h00 às 18h00, o mesmo acontecendo com os dias, 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2025, em que o horário será das 14h00 às 18h00.

A programação natalícia de Anadia encerra, no dia 11 de janeiro, com o Concerto de Ano Novo. O espetáculo decorrerá no Pavilhão de Desportos de Anadia, a partir das 21h00, com a participação da Orquestra Ligeira de Anadia e os Grupos Corais Stella Mariz e da Bairrada. A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete, que pode ser levantado num dos seguintes locais: Cineteatro Anadia (sextas e sábados das 19h30 às 23h00) e no Posto de Turismo da Curia (terça-feira a domingo, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30).