Pai Natal espalhou magia em Cantanhede

Do programa constam exposições, mercados de Natal, animação musical e peças de teatro, com a participação do movimento associativo, o que leva a líder do executivo camarário cantanhedense a desafiar os munícipes a estarem atentos às contas da autarquia no facebook e instagram.

Foi na passada sexta feira, 11 de dezembro, que o Pai Natal chegou a Cantanhede e nem mesmo as condições climatéricas adversas que se faziam sentir impediram a presença de algumas famílias que o esperavam na Praça Marquês de Marialva, respeitando sempre as normas de segurança exigidas devido à pandemia de Covid-19.

A figura inspirada em São Nicolau que se associa aos presentes natalícios estacionou o seu trenó especial junto à árvore de Natal de grandes proporções que se encontra em frente ao edifício dos Paços do Concelho e foi aí que espalhou a magia desta época tão especial para as crianças.

“Apesar dos constrangimentos e das limitações que se estão a viver este ano, a autarquia quis assinalar simbolicamente a quadra com uma programação adequada às exigências da crise sanitária”, explica a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio. “No contexto tão complicado como aquele que estamos a viver, preparámos um programa de animação que está a ser desenvolvido nas plataformas digitais e com um ou outro apontamento, como a receção das crianças ao Pai Natal”, refere a autarca, lamentando que “a celebração desta quadra tenha de decorrer em circunstâncias muito diferentes das habituais, sem aquela alegria esfuziante que nos habituámos a ver na Praça Marquês de Marialva e nos eventos realizados um pouco por todo o concelho”

Helena Teodósio considera que “este Natal não será como todos desejaríamos, uma vez que nos vimos obrigados a alterar significativamente o figurino de muitas das iniciativas, de modo a impedir a proliferação do vírus, mas algumas dessas iniciativas continuarão a ter expressão pública através das redes sociais, que é a única forma de se ultrapassarem os constrangimentos cumprindo as normas e orientações das autoridades nacionais da saúde”.

Também a Hora do Conto marcará presença em “Levamos a Biblioteca perto de si…” com a leitura de histórias do livro Os animais do Natal, da autoria de Luísa Ducla Soares: As aventuras do burrinho, amanhã, dia 16 de dezembro, Uma vaquinha de boas famílias,dia 23 de dezembro, e Os camelos à descoberta do amor, dia 6 de janeiro, às 16h, que será transmitido em direto. A estas leituras, acresce “Sugestões de Leitura” adequadas à quadra vigente, num claro convite à leitura, a viajar com os livros.

Exposição na Biblioteca Municipal

Até ao próximo dia 6 de janeiro, está patente ao público na Biblioteca Municipal Nasceu o Menino! – Mostra de Presépios Escritos em Papel, e para 19 e 21 de dezembro está agendada a Animação com Tocador de Realejo e a Viagem do Pai Natal no Mercado Municipal. Este espaço terá um horário de funcionamento mais alargado neste período entre as 8h e as 19h, de segunda a sábado. Até ao dia 23 de dezembro, decorrerá naquele espaço o Mercadinho mais natalício, estando garantida a participação de agricultores e artesãos a comercializarem os seus produtos, numa Também durante o período de 19 a 24 de dezembro, a FotografARTE dinamiza o seu mercadinho de Natal com artesanato, produtos hortícolas, ateliês diversos (arranjos florais de Natal, Bolachinhas de Natal, Pinturas Faciais, Presentes de Natal criativos…).