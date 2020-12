Sofia Martinho: “Fazer a diferença na vida de alguém”

A jovem médica de Sangalhos, interna na cardiologia do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC) vai, pela segunda vez, trabalhar no Natal.

Sofia Martinho tem 28 anos e é natural de Sangalhos. Quem a conhece sabe que, desde pequenina sempre quis ser médica, por isso admite que foi um “sonho tornado realidade”.

A jovem médica, interna de cardiologia no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC) vai, pela segunda vez, trabalhar no Natal, precisamente no dia 25 de dezembro.

“Há uns anos, fiz o dia 24 de dezembro e este ano calhou-me o dia 25”, avança, reconhecendo não ser nada fácil, “deixar em casa” os seus. “É com o coração apertado que os deixo, principalmente este ano, mas é por um bem maior”, afiança Sofia Martinho, ciente de que assim tem que ser.

