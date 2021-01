“A equipa tem surpreendido pela positiva e não esperava estar na liderança”

Pedro Maia, treinador da equipa sénior masculina do Anadia FC Basquetebol, lidera, juntamente com o CAD Coimbra Basquete, a Série Norte D do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. O técnico, natural de Sangalhos, fala do início de temporada.

“Até ao momento, a equipa tem surpreendido pela positiva, pelo compromisso, pela atitude, pelo empenho, pela humildade e pelo espírito de entreajuda e amizade existente. A campanha até agora tem sido muito boa, estar em primeiro com apenas duas derrotas em casa de adversários diretos por apenas 3 e 1 ponto de diferença é algo surpreendente, mas muito gratificante”, dá conta Pedro Maia, em entrevista ao JB.

