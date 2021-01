Alunos da VITI confecionam refeições para os profissionais na linha da frente

A Escola Profissional de Anadia tem-se revelado, ao longo dos anos, uma instituição que não se dedica apenas ao ensino, mas que procura transmitir valores, atitudes e comportamentos, incrementando nos jovens um espírito solidário e de partilha.

A mais recente iniciativa de caráter solidário da Escola Profissional de Anadia envolve os alunos do 3.º ano de Restauração, dos cursos de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, e profissionais das instituições do concelho, que se encontram na linha mais avançada do teatro de operações Covid-19.

Com o intuito de fortalecer os valores de entreajuda, apoio, partilha e esperança para com aqueles que estão na linha da frente, neste combate desigual, os alunos do 3.º ano de Restauração, dos cursos de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, apoiados por toda a comunidade educativa, decidiram dar o seu contributo para esta causa. Aproveitando o facto de terem de preparar as suas Provas de Aptidão Profissional, e ainda a disponibilidade do restaurante pedagógico da escola, arregaçaram as mangas e iniciaram a confeção de ementas simples, para servir aos profissionais das instituições do concelho, que se encontram na linha da frente contra a pandemia.

A atividade teve início este mês com os Bombeiros Voluntários de Anadia a serem os primeiros a beneficiar deste gesto simbólico. Na semana seguinte, coube ao Centro de Saúde local esta atenção, e esta semana o almoço será servido aos militares da GNR de Anadia, “como forma de agradecimento pelo trabalho de vigilância e apoio prestados nestes tempos tão adversos que vivemos, sem prejuízo de outras entidades que merecem todo o nosso respeito e apreço, que a seu tempo receberão o nosso sorriso”, revela a JB, Adriano Aires, diretor daquele estabelecimento de ensino.

