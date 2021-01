Câmara cede antiga escola de Macinhata do Vouga à Proteção Civil local

A antiga Escola Primária de Macinhata do Vouga foi cedida pela Câmara de Águeda à Associação de Proteção Civil local para a execução da sua atividade.

Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, defende que, tal como já firmado com outra entidades e noutras freguesias do concelho, “as instalações das antigas escolas primárias, que foram desativadas, podem ser utilizadas por instituições locais para desenvolverem as suas atividades, beneficiando a comunidade onde as mesmas estão inseridas”. É disso mesmo exemplo o protocolo firmado ontem com a Associação de Proteção Civil de Macinhata do Vouga (APCMV), proporcionando à instituição “melhores condições para servir a população local”.

A APCMV, criada em agosto de 2019 e que até ao momento ocupava um espaço provisório na Junta de Freguesia local, manifestou o seu interesse e necessidade em utilizar parte das instalações da antiga escola primária para instalar a sede da instituição e ali desenvolver a sua atividade, passando a “ter outros meios para realizar a sua missão”, referiu Luís Miguel Santiago, presidente da APCMV.

Entre as atividades que a APCMV desenvolve, recorrendo aos seus 25 operacionais voluntários, está a vigilância e a sensibilização junto da população local no que se refere, por exemplo, a limpeza dos terrenos como medida preventiva no combate aos incêndios. Uma equipa que realiza também a primeira intervenção e rescaldo de fogos florestais, atuando ainda, na área da proteção civil, em vários cenários de proteção e socorro das populações, como tempestades, cheias ou outras catástrofes ou acidentes.

Atualmente, a associação, que atua sempre em articulação com a Unidade Local de Proteção Civil, possui uma viatura ligeira de combate a incêndios e está em processo de negociação para aquisição de uma viatura pesada.