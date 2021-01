Câmara de Anadia aprova voto de pesar pelo falecimento de Feliciano Neves

Treze dias depois do seu falecimento, a Câmara Municipal de Anadia aprovou um voto de pesar a Feliciano Neves, uma figura de Sangalhos e do Sangalhos Desporto Clube.

A Câmara Municipal de Anadia, na sua reunião de executivo, realizada no dia 20 de janeiro, aprovou, por unanimidade, um Voto de Pesar pelo falecimento, no passado dia 7 de janeiro, de Feliciano Neves, ex-atleta e dirigente do Sangalhos Desporto Clube, endereçando à sua família, as mais sentidas condolências pela perda que sofreu.

Feliciano Neves, natural de Sá, Sangalhos, dedicou, mais de 70 anos da sua vida ao clube do seu coração, o Sangalhos DC, no qual, para além de atleta, desempenhou vários cargos nos órgãos sociais, desde Vogal a Presidente da Direção. Um homem de uma enorme dedicação à modalidade, tendo ainda exercido vários cargos na Associação de Basquetebol de Aveiro.

A dedicação, a abnegação e a paixão de Feliciano Neves à causa do Basquetebol foram reconhecidos em vários momentos da sua vida por entidades oficiais e desportivas. Para além de sócio honorário do Sangalhos DC, recebeu a Medalha de Bons Serviços Desportivos, atribuída pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, tendo ainda sido distinguido pela Câmara Municipal de Anadia, Federação Portuguesa de Basquetebol, Associação de Basquetebol de Aveiro e pelo Jornal da Bairrada na sua Gala do Desporto.

Além destas distinções, por sugestão da Assembleia de Freguesia de Sangalhos, o Município de Anadia atribuiu à rua envolvente ao Complexo Desportivo de Sangalhos o nome de Feliciano Neves.