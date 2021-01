CAOB sagra-se Campeão Distrital de Juvenis Femininos

O Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro sagrou-se este fim de semana campeão distrital de pista, em juvenis femininos. Uma expressiva vitória no primeiro grande campeonato da temporada, que reuniu durante dois dias, em Vagos, as principais equipas Sub-18 do distrito de Aveiro.

Foram 15 subidas ao pódio concretizadas por atletas do CAOB, nos setores feminino e masculino. Ao todo, os atletas oliveirenses conquistaram oito medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze.

O domínio da equipa de Oliveira do Bairro foi especialmente notado nas corridas de velocidade e meio-fundo, com vitórias na maioria das provas disputadas.

Leia toda a reportagem na edição em papel desta semana