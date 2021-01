“Comandante” José Felgueiras morre aos 87 anos de idade

O funeral está marcado para este domingo. O corpo estará no quartel dos Bombeiros da Mealhada, no Salão Nobre, às 14h 30, seguindo em cortejo automóvel para o cemitério local.

Morreu este sábado, aos 87 anos, o antigo comandante dos Bombeiros da Mealhada, José Felgueiras, no lar do Centro Social e Cultural N.ª Sr.ª do Ó de Aguim, no concelho de Anadia.

O “Comandante Felgueiras”, como carinhosamente era conhecido, para além de duas décadas no comando da corporação local dos bombeiros, foi presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, tendo desempenhado vários cargos no movimento associativo do concelho, nomedamente na Associação do Carnaval da Bairrada e no Grupo Desportivo da Mealhada, entre outros.

O funeral de José Felgueiras está marcado para este domingo, dia 17. O corpo estará no quartel dos Bombeiros da Mealhada, no Salão Nobre, às 14h 30, seguindo em cortejo automóvel para o Cemitério da Mealhada.

“No momento do sepultamento, a sirene da corporação chorará em sua homenagem”, referem os Bombeiros da Mealhada, apontando que “devido às restrições decorrentes do Confinamento Geral decorrentes do Estado de Emergência, as cerimónias serão restritas. Apelando-se aos amigos do comandante que lhe prestem homenagem, na hora da partida, por outros meios que não a presença nas exéquias”.