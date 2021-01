Covid-19: Bairrada com forte crescimento de novas infeções nos últimos três dias

A Bairrada está a acompanhar a curva ascendente do país em termos de novas infeções. Águeda destaca-se com o registo de 102 novos casos desde a passada terça-feira, num concelho que se aproxima dos dois milhares de casos desde o início da pandemia.

Registe-se, igualmente o aumento do número de casos ativos em todo o território bairradino e quatro novas mortes associadas à doença (em Águeda e Anadia)

Nas contas do ACeS do Baixo Vouga, na noite de sexta-feira, Águeda tinha 400 casos ativos (mais 102 em relação a terça-feira). Águeda conta com um total de 1755 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 195), entretanto recuperaram 1342 (mais 91) e há 13 mortes a lamentar (mais duas em relação a terça-feira).

Oliveira do Bairro tem agora 145 casos ativos (mais 24 nos últimos três dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 790 casos de infeção (mais 60 desde terça-feira). Recuperaram da doença 641 pessoas (mais 36). Há quatro mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem 256 casos ativos (mais 29). O concelho regista 1077 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 87 desde terça-feira). Anadia tem 18 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (duas delas nos últimos três dias). Recuperaram 803 doentes (mais 56).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 82 (mais 10 em relação a terça-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 610 casos confirmados. no concelho (mais 38). Recuperaram da doença 525 pessoas (mais 28).

Na Mealhada há 192 caso ativos, num concelho que acumula desde o início da pandemia um total de 716 casos de infeção. Estão recuperados 515 casos e há 9 mortes a lamentar.