GNR alerta para fraudes por falsos profissionais de saúde e de telecomunicações

“Se lhe baterem à porta para fazer um rastreio ao Covid-19 ou à sua vacinação ou oferecer serviços de telecomunicações, desconfie e contacte a GNR”. Este é o aviso que está a ser feito pelas autoridades policiais e da saúde.

Numa publicação feita nas redes sociais, a GNR alerta para a existência de um esquema que envolve falsos profissionais de saúde e também operadores de telecomunicações.

Também a Direção-Geral de Saúde (DGS) já alertou para a existência de “pessoas a bater às portas e a fazerem-se passar por profissionais de saúde que vão agendar a vacinação”. Perante tal situação, a autoridade de saúde aconselha: “Não abra a porta e denuncie o caso à polícia”.

O agendamento da vacinação não é feito ao domicílio, avisa a DGS. O agendamento é feito pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o contacto será feito através de uma mensagem de texto.

De acordo com a GNR, os idosos, que vivem em zonas isoladas, são o principal alvo deste tipo de burla, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida.

“Os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas fazendo crer que, no âmbito da situação vivida no nosso país, são profissionais de saúde e que pretendem rastrear os idosos quanto ao Covid-19 ou, noutros casos, a dar conta da oferta de serviços de telecomunicações”, refere a GNR.

Em ambos os casos, os idosos acabam por ser vítimas de furto. “Neste sentido, alertamos que nem os profissionais de saúde, nem os funcionários das operadoras de telecomunicações se dirigem a casa dos cidadãos”, lembram as autoridades.