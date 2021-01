Hospital de Cantanhede disponibiliza camas para unidades vizinhas

Nos últimos dias, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), de Cantanhede levou a cabo um processo de reorganização como resposta à crescente pressão da pandemia sobre o Serviço Nacional de saúde, aumentando a capacidade de internamento em cerca de 10%.

Foi decisão também desta unidade de saúde abrir uma nova ala de medicina interna para acolher doentes agudos oriundos de outras unidades hospitalares vizinhas.

“Dada a conjuntura, o termo ‘tranquilidade’ não cabe em nenhuma unidade do país, ainda assim o Hospital de Cantanhede, movido pelo espírito de solidariedade e de funcionamento em rede que caracteriza o SNS, não podia assistir à pressão a que os hospitais de referência estão sujeitos sem nada fazer para ajudar. Rapidamente foram encetados esforços para receber doentes agudos de forma a aliviar a pressão nestes hospitais”, refere Diana Breda, presidente do Conselho Diretivo do HAJC, nas redes sociais da instituição.

Entretanto, segundo apurou o JB, o HAJC criou uma unidade com cinco camas para doentes Covid-19, aguardando um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e hospitais de referência para tratamento da doença.

Esta unidade hospitalar, não sendo de referência para o tratamento de doentes Covid-19, destinou um piso para doentes (com equipa dedicada), no seguimento do surto que infetou oito doentes e quatro profissionais do hospital, todos eles atualmente “estáveis”.

A administração do HAJC assegura que depois daquele surto detetado na instituição, a atividade do hospital está a decorrer com normalidade, não estando afetado nenhum dos seus serviços.