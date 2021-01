Novo corte de energia, no próximo domingo

As suspensões pontuais de energia irão decorrer em algumas zonas da cidade sede do concelho, entre as 8h e as 15h, afetando sobretudo os residentes nas imediações dos Largos Conselheiro Ferreira Freire, do Romal, nas ruas Conselheiro Carvalho, de São João e na Travessa do Largo do Romal.

No âmbito das intervenções de fundo que a EDP tem vindo a efetuar no concelho de Cantanhede, tendo em vista a remodelação e conservação das redes de distribuição existentes, a empresa informa que em virtude da necessidade imperiosa para conclusão dos trabalhos que se encontra a realizar, será obrigada a nova interrupção pontual da alimentação de energia elétrica, no próximo domingo, 31 de janeiro.

Conforme a informação enviada para os serviços da autarquia, as suspensões pontuais de energia irão decorrer em algumas zonas da cidade sede do concelho, entre as 8h e as 15h, afetando sobretudo os residentes nas imediações dos Largos Conselheiro Ferreira Freire, do Romal, nas ruas Conselheiro Carvalho, de São João e na Travessa do Largo do Romal. Recorde-se que já no passado dia 17 de janeiro o corte de energia incidiu sobre as Ruas 5 de Outubro, das Parreiras, do Cantinho e na Travessa de S. João.

A EDP-Distribuição de Energia “ciente do impacto destas ações junto dos clientes” informa que, no que se refere a estas intervenções, “utiliza procedimentos e métodos de trabalho, com o objetivo de evitar as interrupções de fornecimento e quando necessárias, minimizar a sua duração”. A mesma nota aconselha ainda os clientes “por motivos de segurança e dado poder haver necessidade de proceder a ensaios ou ser feito o restabelecimento antecipado, as instalações deverão ser consideradas permanentemente em tensão”.