Trompetista de Barcouço ganha bronze nos “Global Music Awards”

Luís Martelo, trompetista português, natural da Freguesia de Barcouço, Mealhada, foi galardoado com a Medalha de Bronze dos Global Music Awards (GMA) nos Estados Unidos, equivalente aos Grammys para músicos independentes.

Luís Martelo conheceu a decisão do júri no primeiro dia do ano, depois de estar nomeado, com o seu show a solo “Chorando Saudade”, em duas categorias: Melhor Solista de Jazz Latino e Melhor Instrumentista.

O músico de Barcouço acabou por ser premiado com bronze, ou seja, como terceiro melhor instrumentista do mundo em 2020.

