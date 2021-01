Vem aí 13.ª edição do concurso de poesia “Letra da Primavera”

A Câmara Municipal de Anadia vai promover a 13.ª edição do Concurso de Poesia “Letras da Primavera”, âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia (21 de março). A entrega dos trabalhos decorre entre 8 de fevereiro e 6 de março.

O tema é livre e apenas serão admitidos a concurso trabalhos inéditos e não publicados, escritos em português, com um limite de um poema por autor. Os trabalhos poderão ser enviados por correio normal, via CTT, ou pelo email: geral@bm-anadia.pt, até 6 de março, ficando depois expostos no átrio da biblioteca, de 17 de março a 17 de abril.

Durante este período, os poemas serão avaliados e sujeitos a votação pelos visitantes, mediante preenchimento de impresso próprio facultado pela biblioteca. Os dez poemas mais votados serão, posteriormente, avaliados por um júri de três elementos, nomeado pela Câmara Municipal de Anadia, que selecionará, por sua vez, os três vencedores desta edição.

O resultado será tornado público nos websites do Município de Anadia (www.cm-anadia.pt) e da Biblioteca Municipal de Anadia (www.bm-anadia.pt), na página da rede social Facebook do Município, bem como através da comunicação social.

Os três trabalhos vencedores receberão prémios pecuniários no valor de 100 euros (1º lugar), 75 euros (2º lugar) e 50 euros (3º lugar), devendo a cerimónia de entrega dos prémios realizar-se em julho, no âmbito do 13º aniversário da Biblioteca Municipal de Anadia.