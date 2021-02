AF Aveiro prolonga suspensão dos campeonatos até 1 de março

Ainda não é desta! Seguindo as diretrizes emanadas pelo Governo, a Associação de Futebol de Aveiro, a exemplo das restantes associações do país, decidiu suspender por mais 15 dias as competições distritais de futebol e futsal até 1 de março.

Pela terceira vez consecutiva, a Direção da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) deliberou a suspensão de toda a atividade por um período de 15 dias, acompanhando o determinado na renovação do Estado de Emergência, que se prolongará até ao dia 1 de março.

Com o confinamento obrigatório a manter-se como regra, assim como as restrições de circulação entre concelhos durante os fins de semana, a atividade desportiva em contexto distrital vê-se forçada a continuar parada.

A evolução epidemiológica da pandemia de Covid-19 em território nacional irá determinar até quando se manterá a suspensão de toda a atividade da AFA. De acordo com os diplomas legais mencionados, a situação no país será reavaliada pelo Governo a 1 de março, quando termina o atual Estado de Emergência.