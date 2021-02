Anadia regressa às vitórias e Águeda empata

Com o triunfo em Valadares e do empate e derrota do Lourosa e São João de Ver, respetivamente, o Anadia isolou-se no 2.º lugar. O Águeda continua em zona de descida.

Para a 16.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal, o Anadia, no terceiro jogo consecutivo fora de casa, ganhou ao Valadares Gaia, por 2-1, com golos de Cícero e Nuno Pereira. Mais uma importante vitória, com reforço da segunda posição, agora com mais quatro pontos do que o Lourosa.

Na estreia de Tonau como treinador, o Águeda empatou a um golo na receção ao candidato Lourosa. Os Galos adiantaram-se no marcador na primeira parte por intermédio de Serjão, mas os visitantes acabaram por empatar no segundo tempo. O resultado podia ter sido melhor, num jogo onde o Águeda reclamou dois pontapés de penalty.