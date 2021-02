Assembleia Municipal com transmissão online

Sessão será transmitida online no canal do Youtube do município

A Assembleia Municipal de Anadia vai reunir em sessão Ordinária, no próximo dia 26 de fevereiro, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Município e será transmitida online.

O assunto já vinha sendo abordado há algum tempo e agora será mesmo posto em prática. A sessão será transmitida em direto online no canal do Youtube da autarquia. O link para aceder à transmissão será disponibilizado no próprio dia na página de Facebook do Município.

Em nota à comunicação social, a autarquia refere ainda que de entre os vários pontos em análise, o destaque vai para a discussão e votação das propostas da Câmara Municipal sobre a Estratégia Local de Habitação do Município de Anadia e para o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara.

O plenário irá ainda debater e votar o projeto final de Regulamento de Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana do Município. Será também feita a eleição de quatro pessoas para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia.

No final da ordem de trabalhos, haverá um período reservado à intervenção do público.