Autarquia já entregou 108 routers a alunos carenciados

Câmara Municipal e Agrupamentos de Escolas do concelho têm identificado as necessidades dos alunos e respetivas famílias e acionado os recursos necessários para dar resposta.

A Câmara Municipal de Cantanhede já entregou aos agrupamentos de escolas 108 routers de internet que adquiriu para que sejam facultados aos alunos de famílias com dificuldades em disporem desse recurso indispensável à participação nas atividades letivas em contexto de recolhimento doméstico.

Beneficiam dessa oferta as crianças e jovens inseridos nos escalões A e B do apoio social escolar, além de outras situações de vulnerabilidade social entretanto sinalizadas.

Em nota à comunicação social, a presidente da Câmara Municipal, congratula-se com “o excelente trabalho que tem sido desenvolvido nestes tempos muito difíceis pelos serviços de educação e de ação social da autarquia, sempre em estreita cooperação com os agrupamentos de escolas do concelho e escolas não agrupadas”. Helena Teodósio refere que “tudo tem sido feito para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no processo de aprendizagem dos alunos que precisam de apoio, quer com a disponibilização de meios para assistirem às aulas à distância, quer com o fornecimento de refeições e outros tipos de ajuda”.

Segundo a autarca, “a Câmara Municipal tem mantido uma profícua comunicação com os agrupamentos de escolas, de modo a serem atempadamente identificadas as necessidades dos alunos e respetivas famílias e acionarem-se em tempo útil os recursos para dar resposta a essas necessidades, aliás nos termos da deliberação aprovada nesse sentido”.

Entretanto, a Câmara Municipal de Cantanhede deliberou, na reunião ordinária da passada semana, o prolongamento das 40 medidas adotadas durante o ano de 2020 para mitigar o impacto económico e social da pandemia de Covid-19, algumas das quais para o setor da educação.