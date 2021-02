Carnaval da Mealhada confinado em ano de bodas de ouro

Adivinhando um ano sem desfiles, a Associação de Carnaval da Bairrada direcionou todos os esforços para as comemorações das Bodas de Ouro do icónico Carnaval da Mealhada. Mas também estas têm sido sucessivamente adiadas.

Tal como no domingo, hoje também não houve desfile de Carnaval na Mealhada. Sem samba nem folia, o sentimento nas escolas de samba e numa comunidade que respira Carnaval é, pois, de tristeza e desânimo.

Adivinhando um ano sem desfiles, a Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) direcionou todos os esforços para as comemorações das Bodas de Ouro do icónico Carnaval da Mealhada. Comemorações estas que têm vindo a ser, também elas, sucessivamente adiadas.

Inicialmente marcada para fevereiro, a Gala dos 50 anos do Carnaval está agora prevista para 22 de maio, mas a presidente da ACB, Janine Oliveira, até pondera que seja em setembro, altura do festival de samba.

As bodas de ouro vão ser assinaladas com o lançamento de um livro que conta a história destes 50 anos. Será também lançado um CD, “um samba-enredo feito pelo Xandinho (Alexandre Lopes, mestre da escola Sócios da Mangueira), tendo em conta a história do Carnaval e que será comum a todas as escolas”. Este ano, “queremos apelar à União – não queremos concorrência, não há concurso, estamos todos unidos nas recordações destes 50 anos”.

A Associação prevê também fazer uma pintura urbana numa parede do Pavilhão Municipal da Mealhada, cuja obra foi iniciada com dinheiro do Carnaval. O desenho que vai virar pintura urbana foi feito por alunos da EPVL – as propostas já são conhecidas e o desenho está escolhido, mas apenas será divulgado na Gala dos 50 anos.

De forma a não deixar passar em branco o Carnaval de 2021, a Associação organizou uma live no último sábado, para a qual convidou todos os carnavais da zona centro – Ovar, Estarreja, Torres Vedras, Figueira da Foz (a que se somou também Sesimbra). “Fizemos uma partilha do que estamos a sentir, do que cada um está a fazer neste ano desafiante”, frisou Janine Oliveira.

Através da página da ACB no Facebook, a comunidade foi desafiada a reviver o Carnaval. As pessoas aderiram e foram postando as suas recordações ao longo destes 50 anos. “Está a ser um Carnaval feito de memórias”, sublinha a presidente.

