Covid-19: Bombeiros da região começaram a ser vacinados em Oliveira do Bairro (com fotos)

Oliveira do Bairro

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro serviu de base, esta tarde, para a vacinação contra a Covid-19 de 90 operacionais das corporações de Águeda, Albergaria-a-aVelha, Anadia, Oliveira do Bairro e Vagos.

O processo de vacinação dos bombeiros iniciado esta quinta-feira no país, abrangeu localmente cerca de 50 por cento dos elementos mais operacionais de cada corporação, com maior escala de serviço, numa lista aprovada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), como fez questão de vincar a equipa de vacinação hoje presente em Oliveira do Bairro.

A médica e delegada de Saúde Pública de Anadia, Graça Gonçalves, que fez parte da equipa de vacinação, comentou ao JB que “os bombeiros estão na linha da frente, como os médicos e enfermeiros, e já deviam ter sido vaciandos. Estão horas dentro das ambulâncias , à porta dos hospitais. Já devia ter sido mas ainda bem que já coomeçou”, destacou.

