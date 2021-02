Covid-19: Hospital de Cantanhede usa excedente de doses para vacinar bombeiros

Os bombeiros consideram que este gesto do hospital reflete o reconhecimento do papel da corporação na linha da frente da emergência pré-hospitalar.

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo, de Cantanhede, vacinou operacionais dos bombeiros locais com o excedente de vacinas contra a Covid-19, refere a corporação numa nota de agradecimento nas redes sociais.

Os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, neste agradecimento público, enaltece a atitude daquela unidade hospitalar pela “iniciativa de colocar ao dispor do nosso corpo de bombeiros o seu excedente de vacinas contra a Covid-19”.

De acordo com a mesma nota, os bombeiros consideram que este gesto do hospital “reflete o reconhecimento do papel da nossa corporação na linha da frente da emergência pré-hospitalar”.

“Com o aumento significativo do número de casos positivos no concelho e consequente aumento dos transportes de suspeitos e confirmados efetuados pelos Bombeiros de Cantanhede, a vacinação contra a Covid-19 vem garantir a proteção dos nossos elementos e, consequentemente, da população que servimos”, conclui o agradecimento público da corporação.