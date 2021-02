Detidos em Oliveira do Bairro por roubo de carro e tabaco

A GNR, através do Destacamento de Trânsito (DT) de São João da Madeira, deteve na quinta-feira um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, por furto de veículo e condução sem habilitação legal, no concelho de Oliveira do Bairro, informaram as autoridades este sábado.

No decorrer de uma ação de policiamento de segurança rodoviária na A1 (autoestrada n.º 1), na zona de Avanca, os militares da GNR tentaram abordar os ocupantes de um veículo, sendo que estes não obedeceram à ordem de paragem, colocando-se em fuga. De imediato iniciou-se o seguimento da viatura com o intuito de a intercetar e, no decorrer das diligências policiais, apurou-se que a mesma tinha sido furtada no Porto.

A GNR conseguiu intercetar os suspeitos em Oliveira do Bairro, apurando que a condutora não tinha carta de condução, verificando ainda que transportavam tabaco furtado na zona metropolitana do Porto. Esta ação culminou na apreensão da viatura, de três doses de haxixe, 85 maços de tabaco de diversas marcas, 18 caixas de cigarrilhas, 29 pacotes de tabaco de enrolar, 28 isqueiros e duas recargas de tabaco eletrónico.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ontem, dia 5 de fevereiro, ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.