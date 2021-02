Hospital de Cantanhede com aumento de cirurgias em fevereiro

Os resultados devem-se à colaboração com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que envia doentes da lista de espera de cirurgia geral.

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC) de Cantanhede realizou en fevereiro mais cirurgias do que no mesmo período em de 2020, segundo contas daquela unidade.

Para a administração daquele hospital, este resultado deve-se à colaboração do HAJC com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que envia doentes da lista de espera de cirurgia geral.

“Com este procedimento, foi possível melhorar o acesso dos doentes a cirurgia, bem como rentabilizar a capacidade instalada”, refere um comunicado do hospital, que destaca que o objetivo passa por “intensificar a colaboração com outras unidades hospitalares, sempre numa lógica de complementaridade, bem como melhorar a integração com os cuidados de saúde primários”.

A unidade recebe doentes covid-19 e com outras patologias transferidos de outros hospitais da região, tendo aberto uma nova ala de internamento de Medicina Interna que se traduziu num aumento da capacidade na ordem dos 20%.

O HAJC prevê, em breve, criar mais parecerias deste tipo com “osprincipais agentes da saúde e da comunidade que serão oportunamente anunciadas, promovendo uma cultura participativa e colaborativa entre todos, indo ao encontro do cidadão”.