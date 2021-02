Lisboa, Mealhada e Porto debatem o futuro dos municípios após a pandemia

Iniciativa conta com a presença dos presidentes das Câmaras de Lisboa, Mealhada e Porto, num debate moderado por Fátima Campos Ferreira.

A Câmara Municipal da Mealhada vai promover, na próxima quarta-feira, dia 3 de março, às 20h, no Cineteatro Messias, um debate sobre “O futuro dos municípios após a pandemia”, com a presença dos presidentes das câmaras municipais de Lisboa, Fernando Medina, do Porto, Rui Moreira, e da Mealhada, Rui Marqueiro, e moderação da jornalista Fátima Campos Ferreira, da RTP.

Devido às restrições em vigor, decorrentes da pandemia, o debate será à porta fechada, mas integralmente transmitido, em direto, no YouTube e no Facebook do Município da Mealhada.

Este painel de convidados, que se junta pela primeira vez numa iniciativa do género, irá debater o futuro dos 308 municípios portugueses, que estão confrontados com um infindável conjunto de inesperadas responsabilidades, em resultado da pandemia, e, por consequência, com um volume de despesas que, por ora, são de dimensão incalculável e completamente imprevisível.