Município de Oliveira do Bairro lança “Mosaico” para apoiar a cultura

A iniciativa tem como objetivo apoiar os artistas do concelho e promover os espaços mais emblemáticos do território.

O Município de Oliveira do Bairro vai promover um novo programa de apoio aos agentes culturais do Concelho, intitulado Mosaico – Mostra de Arte e Cultura de Oliveira do Bairro.

Esta iniciativa tem como objetivo “apoiar os artistas do concelho e, ao mesmo tempo, promover os espaços mais emblemáticos do nosso território”. “Cada um dos 10 projetos vencedores receberá até 1.000 euros, beneficiando ainda da divulgação do seu trabalho através dos nossos suportes de comunicação”, explicou a vereadora da Cultura.

Lília Ana Águas relembra “os tempos difíceis que têm sido vividos por todo o setor cultural, e em particular pelos artistas do nosso concelho, que ficaram com uma fonte do seu rendimento, muitas vezes a única, praticamente reduzida a zero.”

“Temos acompanhado a situação dos nossos agentes culturais e procurado encontrar soluções imaginativas, tendo em conta as restrições impostas pelo combate à pandemia, que nos permitam apoiar estes profissionais e a sua produção cultural”, referiu a autarca.

Nota da autarquia aponta que esta é a quarta iniciativa, desde o início da pandemia, que o município promove para apoiar os artistas do Concelho: “Avançámos com o MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro, logo em maio do ano passado, em formato on-line, lançámos depois o Programa de Apoio à Cultura, em julho, para as áreas das artes visuais, artes performativas (música, teatro e dança), artesanato, literatura, património, cinema e audiovisual, e, em agosto, realizámos o ciclo de concertos ‘Noites do QA’, apenas com músicos do Concelho”, refere a vereadora.

No programa Mosaico, as gravações em vídeo das performances artísticas, entre 25 e 30 minutos, serão feitas entre março e maio deste ano, nos museus, auditórios, espaços com arte urbana e outros equipamentos e espaços de referência do concelho.

A divulgação de cada episódio/performance será feita entre 24 de março e 26 de maio (todas as quartas-feiras, às 21h30) na página de facebook e canal youtube do Município de Oliveira do Bairro.

As candidaturas vão estar abertas entre 15 e 28 de fevereiro e são exclusivas para artistas individuais residentes em Oliveira do Bairro, maiores de 18 anos, ou grupos em que a maioria dos elementos resida no concelho, que tenham, em ambos os casos, no mínimo, dois anos de atividade artística comprovada e sofrido uma quebra de rendimentos, ou suspendido a sua atividade artística em 2020, devido à pandemia da COVID-19.