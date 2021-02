Requalificações urbanas avançam em várias localidades

As requalificações urbanas nos centros das povoações que fazem parte da freguesia de Vilarinho do Bairro têm sido uma das grandes prioridades do mandato do autarca Carlos Dinis Torres.

Requalificação do Largo de Samel

A obra com maior dotação orçamental (cerca de 90 mil euros) vai para o arranjo urbanístico do Largo de Samel. “Uma obra que vai arrancar em março”, diz sobre esta empreitada que deverá ter um prazo de execução de quatro meses e que prevê o arranjo de toda a envolvente ao largo e capela.

Construção de passeios, drenagem de águas pluviais, renovação da iluminação pública, passadeira para peões, criação de zonas de estacionamento, ajardinamentos e plantação de árvores e colocação de mobiliário urbano são elementos que integram o projeto.

