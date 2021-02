Rota BTM é mais uma obra do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro

O trajeto privilegia estradas com pouco movimento e caminhos rurais de boa visibilidade. Este percurso tem uma extensão de cerca de 15 kms.

Oliveira do Bairro

Está concluído mais um investimento do Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro de 2019. A “Rota Pedestre BTM” (Bustos – Troviscal – Mamarrosa), um dos vencedores, está disponível para que a população possa desfrutar do mesmo, logo que termine o confinamento.

Esta proposta foi apresentada por Marinela Fernandes e o projeto, já finalizado, integra um percurso pedestre devidamente assinalado no terreno, que percorre as vilas de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, passando pelos seus centros habitacionais.

O trajeto privilegia estradas com pouco movimento e caminhos rurais de boa visibilidade. Este percurso tem uma extensão de cerca de 15 kms.

Conheça esta nova rota aqui ou na edção impressa de 18 de fevereiro do Jornal da Bairrada.