Vagos, Mira e Tábua unidos em projeto cultural

“Os nossos e os vossos pela Cultura!” é a designação da proposta cultural itinerante que junta os municípios de Vagos, Mira e Tábua na criação de um projeto de programação cultural em rede. O objetivo passa por promover e desenvolver o património cultural e natural, material e imaterial característico de cada uma destas regiões.

O projeto, com um financiamento global aprovado que ascende os 300 mil euros e que conta com uma distribuição equitativa de cerca de 100 mil euros por cada um dos três municípios, é apoiado por fundos da União Europeia, com uma taxa de comparticipação FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) de 100%, cofinanciado através do Programa Operacional Regional – Centro 2020.

Com o objetivo de fomentar e permitir a fruição e o acesso universal à cultura de todos os cidadãos, esta ação caracteriza-se pela diversidade da sua programação, que inclui um conjunto de atividades culturais que vão desde o teatro à música, passando pelo videomapping e pela dança, adicionados a outros momentos de caráter inovador.

Procura também privilegiar o conceito de itinerância, com eventos comuns aos concelhos de Vagos, Mira e Tábua e Vagos, prevendo o envolvimento de associações locais e outros agentes que, devido à pandemia de Covid-19, viram a sua atividade drasticamente reduzida, valorizando desta forma a produção cultural local e criando condições para o desenvolvimento económico e social destes territórios.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, “este é um projeto no qual a Câmara Municipal de Vagos se empenhou a fundo e ao qual reconheço diversos méritos, nomeadamente a interação intermunicipal, sempre geradora de novas experiências e de saber acumulado; a possibilidade de permitir aos vários agentes culturais, a oportunidade de poderem realizar o seu trabalho, numa altura particularmente difícil para este setor e a diversidade que esta proposta representa, permitindo-nos abrir horizontes para diversas formas de interpretação cultural. Desta forma, os diversos municípios envolvidos cumprem com o seu trabalho de apoiar os agentes culturais e de permitir momentos enriquecedores às suas populações. Não queria também deixar de saudar os meus homólogos de Mira e de Tábua e de enfatizar que é um privilégio poder, com eles, partilhar este projeto”.

O Presidente de Câmara de Mira, Raul Almeida, frisa que, “para nós, é um orgulho ver este projeto aprovado, principalmente numa altura em que a cultura foi sendo deixada um pouco para trás. Estes projetos culturais em rede – unindo Mira, Tábua e Vagos – são uma boa forma de valorizar o território, os artistas locais e criar uma dinâmica diferente em cada município”, onde afirma que a perspetiva é arrancar com as iniciativas ainda este Verão, se a pandemia o permitir.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário de Almeida Loureiro, é uma oportunidade de excelência, o Município de Tábua poder integrar um projeto de elevado nível cultural, em conjunto com os Municípios de Mira e de Vagos. No momento difícil que atravessamos e em que os agentes culturais têm sido também muito penalizados, este projeto abre portas e cria oportunidades e sinergias únicas a nível local e regional, quer para os artistas, quer para a nossa população. Por isso entendo que o Fundo colocado à disposição das autarquias cumpre, com rigor, o desígnio da coesão territorial, no que respeita à promoção da cultura.

A Programação Cultural em Rede é um fundo extraordinário, proveniente da União Europeia, que comparticipa a 100% iniciativas culturais realizadas por Câmaras Municipais ou Comunidades Intermunicipais em parceria com privados ou agentes culturais.