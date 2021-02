Vagos: Reabilitação do Palacete arranca antes do verão

A obra de reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro, no centro da vila de Vagos, deverá arrancar antes do verão. “Ainda se vai aguardar pelo visto do Tribunal de Contas, mas daqui a 3 ou 4 meses, penso que estaremos já em condições de iniciar a obra”, garantiu o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, na última reunião do executivo (18 de fevereiro).

A empreitada foi adjudicada à empresa RUCE -Construção e Engenharia, Lda. por 4.217.851,03 euros. O prazo de execução é de dois anos.

Silvério Regalado recordou que não se trata de “uma simples obra de reabilitação”. “É a reabilitação e ampliação do Palacete, que terá um edifício adossado ao existente, com um auditório para 360 lugares.” Será, na opinião do autarca, uma obra “crucial para o concelho”, no que respeita ao desenvolvimento de práticas culturais.

A este respeito, Silvério Regalado referiu o projeto “Os nossos e os vossos pela Cultura!”, recentemente aprovado. Trata-se de uma proposta cultural itinerante que junta os municípios de Vagos, Mira e Tábua na criação de um projeto de programação cultural em rede.

Este projeto, com um financiamento global aprovado que ascende os 300 mil euros e que conta com uma distribuição equitativa de cerca de 100 mil euros por cada um dos três municípios, é apoiado por fundos da União Europeia, com uma taxa de comparticipação FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) de 100%, cofinanciado através do Programa Operacional Regional – Centro 2020.