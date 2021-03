’30 minutos de música’ está de regresso em Cantanhede

O Ciclo de Concertos 30 minutos de música regressa este fim de semana com a atuação do grupo Xamaril – Music Folk e do grupo de teatro Palco a 4 com a apresentação do espetáculo musical “Viagem Encantada”. Esta quinta jornada do certame pretende assim assinalar desta forma o Dia Mundial do Teatro, que se comemora no dia 27 de março, e conta como habitualmente com a transmissão no facebook da autarquia, a partir do salão nobre da Câmara Municipal, embora no sábado seja do Multiusos de Febres, por necessidades logísticas.

Hoje, sexta-feira, dia 26 de março, às 21h30, atua o grupo Xamaril – Music Folk, constituído por cinco jovens instrumentistas do concelho de Cantanhede (Nuno Nunes, Leandro Loureiro, Eduardo Pereira, João Toscano e Luís de Jesus), que se apresentam com um reportório especialmente direcionado para músicas portuguesas e do mundo, misturando energeticamente melodias antigas e ritmos contemporâneos.

Amanhã, sábado, dia 27 de março, também às 21h30, será a vez de atuar o grupo de teatro Palco a 4, com a apresentação da revista “Viagem Encantada”, espetáculo concebido por Ana Oliveira, professora de canto, no âmbito da sua tese de mestrado em Ensino da Música, contando ainda com a presença três alunos da docente.

Trata-se da encenação de uma viagem, que transporta os mais pequenos até ao universo imaginário dos filmes de animação, levando o restante público a refletir sobre várias questões sérias e de interesse geral. Recria e problematiza situações da sociedade atual, alertando para temas relacionadas o abuso de poder, a amizade, a tolerância, o amor, a aceitação da diferença ou a superação das dificuldades.

Recorde-se que o ciclo de concertos 30 Minutos de Música, é iniciativa promovida pelo Município de Cantanhede que visa apoiar os artistas do concelho face às dificuldades decorrentes da situação pandémica causada pela COVID-19.

Para este ciclo, foram convidados vários compositores, cantores ou grupos locais de géneros diversificados, os quais vão atuar às sextas-feiras e sábados dos próximos fins de semana, estando nesta altura a serem desencadeadas ações de divulgação deste programa de incentivo à atividade e expressão artística no domínio da música.