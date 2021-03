“30 Minutos de Música” regressa com Banda Tempo e Pé de Salsa

O Ciclo de Concertos 30 Minutos de Música regressa este fim de semana com a Banda Tempo e o grupo Pé de Salsa. As atuações, no salão nobre da Câmara Municipal de Cantanhede, serão transmitidas em live streaming, no facebook da autarquia.

A segunda jornada desta iniciativa da edilidade cantanhedense começa esta sexta-feira, 5 de março, às 21h30, com a Banda Tempo, que apresentará um alinhamento de temas fortes do seu reportório maioritariamente constituído por covers e tributos a clássicos da música pop-rock internacional e portuguesa.

Formada por Luis Soares, Francisco Saldanha, Fernando Bicho e Daniel Dias, todos eles instrumentistas são originários do concelho de Cantanhede com vasta experiência adquirida em vários projetos musicais. A pandemia de Covid-19 impede-os de fazerem os 70 concertos que em média realizavam por ano, em pequenos ou grandes palcos, como os da Expofacic, Ficton, Feira do Vinho Anadia, Casino da Figueira, Hard Rock Lisboa, O’Sullivans e muitos outros. “O mais importante da nossa história são os novos amigos que fomos encontrando e que contribuíram grandemente para a nossa satisfação pessoal e para o êxito da banda”, afirmam.

Pé de Salsa atuam no sábado

No sábado, dia 6 de março, também às 21h30, 30 Minutos de Música apresenta os Pé de Salsa, grupo constituído para animar a Festa da Adiafa 2019 no restaurante “A Gandaresa” e que desde aí tem feito carreira no campo da música. Com o êxito alcançado nesse concerto, o grupo decidiu dar continuidade ao projeto e assumir a interpretação de um repertório de música tradicional portuguesa, contribuindo assim para honrar e perpetuar a riqueza das raízes populares.

Com as atuações previstas para 2020 canceladas, também em virtude da crise sanitária que o país atravessa, o grupo insiste em não baixar os braços, tendo entretanto participado em “A música portuguesa a gravar-se a ela própria”, programa de Tiago Pereira, criador da plataforma audiovisual “A música portuguesa a gostar dela própria”.

Apoio aos músicos e grupos locais

Recorde-se que o ciclo de concertos 30 Minutos de Música é uma iniciativa promovida pelo Município de Cantanhede para apoiar os músicos e grupos locais a fazerem face às dificuldades decorrentes da situação pandémica causada pela COVID-19. Esta será também uma oportunidade para reafirmar a qualidade artística e a expressão musical eclética que existe no concelho.

Para este ciclo, foram convidados compositores, cantores ou grupos locais de géneros diversificados, os quais vão atuar às sextas-feiras, sábados e alguns domingos dos próximos fins de semana, estando nesta altura a serem desencadeadas ações de divulgação deste programa de incentivo à atividade e expressão artística no domínio da música. O que se pretende é mobilizar diferentes públicos para acompanharem a atuação de alguns cantanhedenses com carreira musical reconhecida e apreciarem a sua arte em concertos que na generalidade vão ter um caráter intimista.